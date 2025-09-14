На Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж - Генштаб

У Київській області 13 вересня після 23:30 на перегоні сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у Головному управлінні комунікацій Збройних сил України.

«Особовий склад втрат не зазнав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони - відчеплені», - йдеться у коментарі.

У Генштабі додали, що на місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Піротехнічна служба проводить обстеження території.

Причину детонації встановить розслідування та службова перевірка.