03:44 03.11.2025

Сербія готова забезпечити амуніцією Європу і не заперечує проти передання її Україні - Вучич

Покупці виробленої в Сербії амуніції можуть вільно нею розпоряджатися, відповів президент Сербії Александр Вучич в інтерв'ю німецькому виданню Cicero на питання чи можуть ці боєприпаси бути використані в Україні.

Вучич заявив, серед іншого, що Сербія зацікавлена в поставках боєприпасів в ЄС.

"…Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо ще більше, зокрема мінометні снаряди. Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція. Я не хочу, щоб мене вважали тим, хто постійно постачає боєприпаси воюючим сторонам, але в Європі боєприпаси потрібні. Тому я запропонував нашим друзям з ЄС укласти з нами договір купівлі-продажу і взяти все, що ми маємо. Це був би феноменальний внесок, який ми могли б зробити в європейську безпеку", - сказав Вучич в інтерв'ю Cicero.

На питання чи може така амуніці бути використана в Україні, сербський президент заявив, що "покупці можуть робити з нею все, що завгодно".

"Нам просто потрібен довгостроковий контракт, щоб ми могли планувати. Я завжди говорив, що Сербія є військово нейтральною країною. Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями", - сказав Вучич.

Джерело: https://www.cicero.de/aussenpolitik/serbiens-prasident-alexander-vucic-ich-werde-jeden-tag-als-eine-art-hitler-dargestellt

Теги: #сербія #боєприпаси #єс

