Інтерфакс-Україна
Події
10:31 22.09.2025

ЗСУ знищили склади БпЛА і боєприпасів окупантів

1 хв читати
ЗСУ знищили склади БпЛА і боєприпасів окупантів

Сили оборони України знищили російські склади БпЛА та боєприпасів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

“За підтвердженою інформацією, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів”, - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії.

29 серпня 2025 року, воїни з ОСУВ “Дніпро” уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат - знищення величезних запасів ударних БпЛА російського агресора.

“В другому випадку вантаж складався із різноманітних БпЛА (”Молнія”, “Бумеранг”, “Вандал новгородський”, “Горинич” та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі)”, - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Черга ворожих боєприпасів настала 18 вересня 2025 року, коли підрозділи Збройних Сил та Служби безпеки України знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога.

“Результат ефективної співпраці тих, хто знаходить і тих, хто уражає, покращується із кожним разом”, - зазначається в повідомленні.

Теги: #бпла_рф #боєприпаси #ураження #склади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 20.09.2025
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів нафтогалузі на території РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів нафтогалузі на території РФ

08:11 20.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

16:25 19.09.2025
Двох чоловіків поранено на Чернігівщині через атаку ворожих БпЛА

Двох чоловіків поранено на Чернігівщині через атаку ворожих БпЛА

08:34 19.09.2025
Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

19:46 18.09.2025
На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

08:11 17.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 879 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 879 ворожих цілей

03:16 17.09.2025
Опозиція в Чехії обіцяє скасувати програму постачання боєприпасів Україні в разі успіху на виборах - ЗМІ

Опозиція в Чехії обіцяє скасувати програму постачання боєприпасів Україні в разі успіху на виборах - ЗМІ

11:23 16.09.2025
Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ в РФ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ в РФ – Генштаб ЗСУ

12:50 15.09.2025
Росіяни вдарили по агрофірмі у Сумах, постраждалих немає

Росіяни вдарили по агрофірмі у Сумах, постраждалих немає

09:34 15.09.2025
Сили оборони збили 59 ворожі БпЛА із 84, влучання зафіксовані на 13 локаціях

Сили оборони збили 59 ворожі БпЛА із 84, влучання зафіксовані на 13 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон про державні гарантії для нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

Перші в історії спільні військові навчання Польщі та Швеції проходять на Балтиці

Понад 35 тисяч хасидів-паломників вже приїхали до Умані на святкування Рош га-Шана

Сибіга у штаб-квартирі ООН взяв участь у підписанні Декларації про захист гуманітарного персоналу

Окупанти просунулися на сході Запорізької та Дніпропетровської областей, зайняли 2,2 кв. км - DeepState

Глави МЗС України та Словаччини обговорили питання енергетичної безпеки на полях Генасамблеї ООН

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

У Силах оборони України розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс"

Присвячена історії Маріуполя вулична виставка відкрилась на Хрещатику

Кожен п'ятий киянин вважає, що місто має покращити систему збору дощової води та каналізацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА