ЗСУ знищили склади БпЛА і боєприпасів окупантів

Сили оборони України знищили російські склади БпЛА та боєприпасів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

“За підтвердженою інформацією, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів”, - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії.

29 серпня 2025 року, воїни з ОСУВ “Дніпро” уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат - знищення величезних запасів ударних БпЛА російського агресора.

“В другому випадку вантаж складався із різноманітних БпЛА (”Молнія”, “Бумеранг”, “Вандал новгородський”, “Горинич” та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі)”, - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Черга ворожих боєприпасів настала 18 вересня 2025 року, коли підрозділи Збройних Сил та Служби безпеки України знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога.

“Результат ефективної співпраці тих, хто знаходить і тих, хто уражає, покращується із кожним разом”, - зазначається в повідомленні.