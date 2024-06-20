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16:18 20.06.2024

Обмін "всіх на всіх" важко реалізувати, оскільки РФ часто не визнає перебування деяких осіб у полоні, заявляють у МІПЛ

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Обмін військовополоненими між РФ і Україною за принципом "всіх на всіх" - це дуже складне завдання за нинішніх умов, оскільки російська сторона не визнає перебування деяких осіб у полоні, зазначає виконавчий директор організації "Медійна ініціатива за права людини" (МІПЛ) Тетяна Катриченко.

"Дуже часто звучить фраза: обміняти "всіх на всіх", але ми розуміємо, що це дуже складне питання. Україна не має стовідсоткового списку всіх військовослужбовців і цивільних осіб, які перебувають на території РФ, оскільки РФ навіть не підтверджує перебування деяких військових у полоні", - сказала вона на брифінгу в четвер.

У цій ситуації, як вважає Катриченко, можна спробувати вести облік військовополонених, знаходити та верифікувати тих, хто має травми або проблеми зі здоров'ям.

"Держава може створювати верифікований облік військовополонених і стежити за переміщенням цих військовослужбовців територією Російської Федерації, і коли настане момент, що можна буде обміняти всіх, ми знатимемо, хто ці всі й де вони перебувають", - сказала вона.

Теги: #обмін_полоненими

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