Події

10:58 20.06.2024

Міноборони запускає чат-бот "Армія+"

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В Україні запущено новий чат-бот "Армія+", створений для надання підтримки військовим, цивільним особам і їхнім родинам, повідомляють у телеграм-каналі Міністерства оборони України в четвер уранці.

"Чат-бот доступний за посиланням https://t.me/UAForces_bot і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань... Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням і вибрати відповідну категорію запитань", - ідеться в повідомленні.

Теги: #міноборони #чат_бот

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