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02:13 20.06.2024

РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

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РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

Війська РФ атакують кількома групами "Шахедів", у кількох областях також оголошено ракетну небезпеку через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС, повідомляють Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі в ніч проти 20 червня.

"Кілька груп ударних БПЛА у Полтавській області у північно-західному напрямку! 2. Ударні БПЛА у Миколаївській та Кіровоградській області курсом на північний захід. 3. БпЛА у Вінницькій області курсом на захід", - йдеться у повідомленні станом на 02.00 четверга.

Також ЗС ЗСУ попереджають: "Ракетна небезпека у східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС".

Раніше, за даними Повітряних сил, було зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), які здійснюють політ у південно-східному напрямку.

 

Теги: #повітряні_сили #україна #атака #рф

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