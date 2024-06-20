РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

Війська РФ атакують кількома групами "Шахедів", у кількох областях також оголошено ракетну небезпеку через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС, повідомляють Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі в ніч проти 20 червня.

"Кілька груп ударних БПЛА у Полтавській області у північно-західному напрямку! 2. Ударні БПЛА у Миколаївській та Кіровоградській області курсом на північний захід. 3. БпЛА у Вінницькій області курсом на захід", - йдеться у повідомленні станом на 02.00 четверга.

Також ЗС ЗСУ попереджають: "Ракетна небезпека у східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС".

Раніше, за даними Повітряних сил, було зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), які здійснюють політ у південно-східному напрямку.