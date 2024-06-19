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19:40 19.06.2024

Голові ЦПК Шабуніну готують підозру за неявку на військову службу - джерело

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Правоохоронні органи України готують підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну у зв'язку із систематичною неявкою на військову службу і незаконним використанням автомобіля, придбаного волонтерами для потреб ЗСУ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Найближчим часом громадському активісту й голові правління ГО "Центр протидії корупції" готують підозру в скоєнні щонайменше двох злочинів", - сказав співрозмовник агентства в середу.

За його словами, підозру може бути оголошено за систематичну неявку військовослужбовця на військову службу й незаконне використання фігурантом автомобіля, придбаного за волонтерські кошти для потреб військових.

У свою чергу Шабунін повідомив, що дізнався про підозру, яку готують, з публікації агентства "Інтерфакс-Україна" і нагадав, що "добровільно мобілізувався в Києві в перші дні широкомасштабного вторгнення" 25 лютого 2022 року. "Крім добровільної мобілізації, у мене з першого дня служби є законні підстави для демобілізації, якими я не користуюся", - написав він у телеграмі у середу.

Щодо автомобіля, наданого йому особисто від благодійного фонду як військовослужбовцю, очільник ЦПК зауважив, що він і не мав передавати його до військової частини. "Є дві форми передачі авто: для військової частини (авто ставлять на чорні номери) і військовим особисто (залишається на іноземних номерах) (п. 3-3 ст. 15 ЗУ "Про гуманітарну допомогу"). Саме тому ви бачите навколо так багато корчів (у моєму випадку авто 20 років!) на іноземних номерах. Той корч, до речі, на Сході служить. Але якщо мені знадобиться для служби - візьму на час знову", - пояснив Шабунін.

При цьому він припустив, що його "спробують посадити за цими дурними звинуваченнями". "Лише за період із 1 квітня до 18 червня на різних онлайн-ресурсах було оприлюднено понад 300 публікацій, метою яких було дискредитувати мене... Можливо, через те, що Центр протидії корупції системно збиває антидемократичні та корупційні ініціативи влади. Яка б не була причина - вона свідчить про слабкість ОП, а не його силу", - додав керівник ЦПК.

Раніше, у березні цього року Шабунін повідомив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальні провадження, зокрема за "ухилення від військової служби" і за "підроблення мною документів від НАЗК".

Шабунін зазначив, що добровільно мобілізувався до ЗСУ в перші дні війни, оприлюднивши фото військового квитка, де зазначено, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року.

Теги: #шабунін #підозра

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