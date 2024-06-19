Зеленський підписав закон про запровадження штрафів до 2 700 грн за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру в інтернеті

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України про адміністративні порушення у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції, ухвалений парламентом 22 травня.

Як випливає з картки законопроєкту №8329 на сайті Верховної Ради, президент підписав закон 17 червня.

Згідно з підписаним президентом законом, за принизливі повідомлення сексуального характеру в месенджери можна отримати штраф до 2 720 грн.

Окрім того, Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено новими статтями 173-6 (вчинення насильства за ознакою статі), 173-7 (сексуальні домагання) і 173-8 (невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування в разі винесення такого припису).

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) - міжнародна угода Ради Європи проти насильства стосовно жінок та насильства в сім'ї. Відкрита для підписання з 11 травня 2011 року.