У Львові уламки безпілотників пошкодили будівлю НДІ ветеринарних препаратів та добавок - Козицький

Під час нічної ворожої атаки уламки збитих безпілотників пошкодили адміністративну будівлю Державного контрольного Інституту ветеринарних препаратів та добавок, повідомив у телеграм-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2-го поверху орієнтовно на площі 800 к. м", - написав Козицький.

Як повідомлялося, минулої ночі над Львівською областю збили п'ять безпілотників.

За даними Козицького, внаслідок падіння безпілотників двоє людей дістали травми різного ступеня тяжкості. 47-річному чоловікові надали меддопомогу на місці, у нього діагностували різані рани і не шпиталізували, а 70-річного охоронця офісної будівлі доправили до лікарні, де медики діагностували в нього множинні осколкові поранення, акубаротравму та кілька переломів. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, вибиті шибки в багатоповерховому будинку та офісній будівлі в селі Малехові Львівської громади.