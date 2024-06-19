Події

10:12 19.06.2024

У Львові уламки безпілотників пошкодили будівлю НДІ ветеринарних препаратів та добавок - Козицький

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У Львові уламки безпілотників пошкодили будівлю НДІ ветеринарних препаратів та добавок - Козицький

Під час нічної ворожої атаки уламки збитих безпілотників пошкодили адміністративну будівлю Державного контрольного Інституту ветеринарних препаратів та добавок, повідомив у телеграм-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2-го поверху орієнтовно на площі 800 к. м", - написав Козицький.

Як повідомлялося, минулої ночі над Львівською областю збили п'ять безпілотників.

За даними Козицького, внаслідок падіння безпілотників двоє людей дістали травми різного ступеня тяжкості. 47-річному чоловікові надали меддопомогу на місці, у нього діагностували різані рани і не шпиталізували, а 70-річного охоронця офісної будівлі доправили до лікарні, де медики діагностували в нього множинні осколкові поранення, акубаротравму та кілька переломів. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, вибиті шибки в багатоповерховому будинку та офісній будівлі в селі Малехові Львівської громади.

Теги: #козицький #безпілотники #атака

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