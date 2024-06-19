Оголошення РФ у розшук іноземних чиновників є спробою підірвати суверенітет і виправдати можливу майбутню агресію проти НАТО - ISW

Російський уряд заочно обвинувачує українських військовослужбовців і військових чиновників у злочинах у межах своїх зусиль із забезпечення дотримання російського федерального закону за межами своєї юрисдикції та натякає на те, що Україна не має існувати як незалежна держава, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 18 червня.

"18 червня Міністерство внутрішніх справ Росії (МВС) оголосило колишнього заступника міністра оборони України Петра Мехеда і колишнього заступника начальника українського генерального штабу Віктора Бокая в російський розшук і заочно пред'явило їм обвинувачення в незазначених воєнних злочинах. Слідчий комітет Росії 17 червня ухвалив заочно затримати українського командира за обвинуваченням у тому, що він допоміг збити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 у лютому 2024 року - законний акт війни і звичайна подія для двох ворогуючих держав", - зазначено у звіті.

Аналітики також нагадали, що раніше російське МВС абсурдно оголосило багатьох чиновників із більшості країн-членів НАТО на своєму західному фланзі до російського списку розшукуваних за порушення різноманітних російських законів, тоді як ці чиновники перебували у своїх країнах, де російське законодавство не має юрисдикції.

Крім того, російські офіційні особи також тимчасово оголосили президента України Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та колишнього президента України Петра Порошенка до списку розшукуваних за ймовірне порушення російського законодавства, доки цих високопосадовців не було в Росії.

"ISW продовжує вважати, що рішення Росії оголосити західних чиновників до списку розшукуваних за порушення російських федеральних законів поза межами Росії є частиною її зусиль із порушення суверенітету держав-членів НАТО і виправдання можливої майбутньої російської агресії проти НАТО. Переслідування Кремлем українських військовослужбовців і політичного керівництва, які ведуть цілком законну оборонну війну проти вторгнення іноземної держави, як внутрішніх терористів, акцентує стійке переконання Росії в тому, що українська держава не існує і не має існувати як політичне утворення, окреме від Росії", - наголошують аналітики.