Кабмін визначив форму посвідчення, яке пред'являють під час вручення повістки

Кабінет Міністрів України визначив форму службового посвідчення, яке призначений представник зобов'язаний пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, рішенням, ухваленим на засіданні уряду у вівторок, внесено зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної адміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі пред'явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка).