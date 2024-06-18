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18:13 18.06.2024

Угорщина погодилася підтримати кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО

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Угорщина погодилася підтримати кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО

Угорська сторона погодилася підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО, повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Угорщина готова підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Рютте на посаду генерального секретаря НАТО. Рютте також запевнив мене, що його метою як генерального секретаря НАТО буде ставитися до всіх союзників з однаковим рівнем розуміння і поваги", - написав Орбан у соцмережі Х.

Він зазначив, що згоду підтримати Рютте було надано після досягнення угоди з нинішнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що угорський персонал не братиме участі у діяльності НАТО в Україні та жодні угорські кошти не використовуватимуть для їх підтримки.

"Нашим наступним кроком цього тижня було забезпечення того, щоб ця угода витримала випробування часом. Після вчорашньої зустрічі в Брюсселі прем'єр-міністр Марк Рютте підтвердив, що повністю підтримує цю угоду і продовжуватиме це робити, якщо стане наступним генеральним секретарем НАТО", - зазначив Орбан.

Теги: #угорщина #орбан

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