Події

15:53 18.06.2024

Поліція розпочала розслідування замаху на вбивство громадянина Казахстану в Києві

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Поліція розпочала розслідування замаху на вбивство громадянина Казахстану в Києві

Поліція Києва розпочала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство 56-річного журналіста, громадянина Казахстану, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував постраждалий та його дружина і здійснив постріл у чоловіка, після чого втік. Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя. Постраждалий разом з дружиною-журналісткою живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Чоловік наразі у важкому стані у лікарні", - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи нападника.

Теги: #київ #розслідування #поліція

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