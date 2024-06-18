Поліція розпочала розслідування замаху на вбивство громадянина Казахстану в Києві

Поліція Києва розпочала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство 56-річного журналіста, громадянина Казахстану, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував постраждалий та його дружина і здійснив постріл у чоловіка, після чого втік. Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя. Постраждалий разом з дружиною-журналісткою живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Чоловік наразі у важкому стані у лікарні", - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи нападника.