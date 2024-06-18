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00:31 18.06.2024

Столтенберг: йдеться тільки про модернізацію, а не про збільшення кількості ядерної зброї

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Столтенберг: йдеться тільки про модернізацію, а не про збільшення кількості ядерної зброї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що стосовно ядерної зброї йдеться виключно про модернізацію, а не про збільшення її кількості.

Про це він сказав журналістам у понеділок у Вашингтоні після закінчення зустрічі з президентом США Джо Байденом, відповідаючи на запитання журналістів про ядерну зброю НАТО.

"Немає планів збільшення кількості (ядерного) озброєння. Те, що ми робимо, полягає в тому, що ми замінюємо застарілі літаки новими сучасними літаками 5-го покоління, і США модернізують озброєння. Це - модернізація засобів ядерного стримування, яке є вже багато років. Нічого нового немає, це те, про що ми вже давно говорили", - сказав Столтенберг.

При цьому генсек нагадав, що фактор ядерного стримування у НАТО є десятиліттями. "Це не ново, так само як і не ново те, що ми модернізуємо цей ядерний стримувальний фактор, замінюючи старі літаки сучасними", - повторив він.

Теги: #нато #столтенберг #ядерна_зброя

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