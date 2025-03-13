Дуда закликав США перемістити ядерну зброю на польську територію як стримувальний фактор проти російської агресії

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "очевидно", що президент США Дональд Трамп може перемістити американські ядерні боєголовки, що зберігаються в Західній Європі або США, до Польщі, ця можливість нещодавно обговорювалась зі спеціальним представником США по Україні Кітом Келлоггом, пише Financial Times.

"Кордони НАТО перемістилися на схід 1999 року, тому 26 років потому також має відбутися зрушення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно", - сказав Дуда в інтерв'ю виданню. "Я думаю, що справа не тільки в тому, що час настав, а й у тому, що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут".

Дуда заявив, що Трамп має вирішити, де розмістити американську ядерну зброю, але нагадав про заяву російської влади про те, що Росія перекине тактичну ядерну зброю до Білорусі.

"Росія навіть не вагалася, коли перекидала свою ядерну зброю в Білорусь, - сказав Дуда. - Вони не питали ні в кого дозволу".

Дуда, який також є верховним головнокомандувачем збройними силами Польщі, підтримав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, заявивши, що країна могла б отримати кращий захист у рамках ідеї президента Еммануеля Макрона про розширення "ядерної парасольки" Франції на європейських союзників. При цьому він відкинув ідею Туска про розробку власної ядерної зброї як такої, на яку потрібні "десятиліття".