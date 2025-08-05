Інтерфакс-Україна
Події
18:31 05.08.2025

РФ допомагає КНДР модернізовувати носії ядерної зброї - Буданов

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РФ допомагає КНДР модернізовувати носії ядерної зброї - Буданов
Фото: https://t.me/Koord_shtab/8746

РФ допомагає КНДР модернізовувати носії ядерної зброї, але не надаватиме Ірану технології, які могли б прискорити розробку ядерної зброї, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Що стосується Північної Кореї, то тут справа досить важка. КНДР і так має ядерну зброю, перш за все. Але РФ допомагає модернізовувати носії ядерної зброї. Це насправді відбувається", - сказав Буданов в ефірі телемарафону у вівторок.

Говорячи про співпрацю у цьому контексті між Москвою та Тегераном, він заявив, що "Ірану РФ напряму технології, які допоможуть у пришвидшенні розробки ядерної зброї, не передасть".

"Це я вам можу прямо сказати", - додав Буданов.

Теги: #буданов #кндр #ядерна_зброя

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