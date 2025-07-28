США, ймовірно, вперше з 2008 року перемістили ядерну зброю до Великої Британії

Сполученні Штати, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії, даючи зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що вони як і раніше віддані європейській безпеці, повідомляє агентство Bloomberg з посиланнями на дані аналітиків у сфері оборони з відкритих джерел.

За інформацією, 16 липня американський військовий літак з увімкненим транспондером, що робить його ідентифікацію та місцезнаходження загальнодоступними, вилетів з американського складу ядерної зброї на базі ВПС Кіртланд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, до авіабази в британському місті Лейкенхіт.

За словами Вільяма Альберке, старшого наукового співробітника Тихоокеанського форуму, що базується в Європі у польоті літака C-17 брала участь Перша ядерна авіаційна транспортна група ВПС США, і він не пролітав над територією інших країн.

Найімовірніше, літак доставив нові термоядерні бомби B61-12, що збільшило кількість тактичної ядерної зброї США в Європі вперше з часів холодної війни.

"Є вагомі ознаки того", що США повернули ядерну зброю до Великої Британії, заявив Ганс Крістенсен, директор Проекту ядерної інформації Федерації американських вчених.

Альберке заявив, що рішення залишити бортові радіовідповідачі увімкненими свідчить про те, що США хочуть показати Росії, що вони не зменшують свій ядерний потенціал у Європі. Представники НАТО відмовилися відразу коментувати цю інформацію.

"Це лише початок, і в майбутньому НАТО буде і далі зміцнювати свою позицію стримування", – заявив він. "Повернення ядерної зброї США до Великої Британії – це неабияке досягнення".