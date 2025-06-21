Інтерфакс-Україна
Події
15:00 21.06.2025

Україна проти того, щоб у Ірану була ядерна зброя – Зеленський

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Україна проти того, щоб у Ірану була ядерна зброя – Зеленський

Україна проти того, щоб у Ірану була ядерна зброя, оскільки невідомо кому вони можуть надати зброю, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Звісно, ми проти того, щоб у Ірану з'явилася ядерна зброя. Тобто, якщо сьогодні вони можуть напасти на будь-яку країну, або вони можуть дати зброю Росії чи іншій країні чи навіть не країні, а терористичній організації, – ми не знаємо, кому вони можуть надати зброю. Тож це дуже, дуже небезпечно", - сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ 20 червня.

Він додав, що іранський конфлікт вплине і на Україну, наприклад, частина потужностей з виробництва "шахедів" була знищена. За його словами, Іран також передав військовий досвід росіян Північній Кореї.

"Це означає, що, можливо, і ядерну зброю, і весь досвід вони нададуть своїм союзникам. А ви чуєте і розумієте, хто їхні союзники. Вони не наші союзники. Вони наші вороги", - додав президент.

"Іран дав росіянам все для того, щоб ті нас вбивали. Вони дали шахеди, дали ракети і дали ліцензії. Те, що зараз їх виробничі потужності стали слабші - для нас позитивно. Але в певних моментах вже може бути пізно", - резюмував глава держави.

Теги: #іран #зеленський #ядерна_зброя

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