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19:38 17.06.2024

Зеленський про Саміт миру: Це успіх України, але темп ми збавляти не будемо, мир - це завжди шлях

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Проведений у Швейцарії Глобальний саміт миру - це успіх України, це перший відчутний крок до миру, але зупинятися не можна - будуть нові конкретні кроки, щоб держави могли об'єднатися заради рішень, планів і дій, "які реально повертатимуть безпеку", заявив президент України Володимир Зеленський.

"Провів нараду за підсумками Саміту миру та підготовки наших наступних кроків. Зараз - жодних пауз. Ми зробили перший відчутний крок до миру - у безпрецедентній єдності країн світу. Це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, держав зібралися заради України та заради миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок увечері.

"Дякую кожному, хто був представлений на саміті. Але мир - це завжди шлях. Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо", - запевнив президент.

Він також висловив вдячність усій команді.

"Готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке саміту. Готуємо роботу груп за пунктами Формули миру, щоб держави могли об'єднатися заради чіткої конкретики, тих рішень і планів, тих дій, які реально повертатимуть безпеку", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що фактично зараз уже є попередній графік роботи на літні місяці.

"Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Україна ніколи не хотіла цієї війни і природно, що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Наближаємо мир".

Зеленський також висловив вдячність усім у світі, "хто допомагає". "І пишаюся кожним і кожною, хто б'ється заради України, хто захищає Україну на фронті, хто працює заради нашої держави і людей. Ця надзвичайна сміливість і відданість дозволяють нам працювати з абсолютно різними партнерами в умовах однакової поваги до справедливих інтересів України. Україна тепер має власну міцну суб'єктність", - наголосив Зеленський.

Теги: #саміт_миру #підсумки #президент

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