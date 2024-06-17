Події

19:26 17.06.2024

Зеленський про удар по Полтавщині: Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО та авіацією

1 хв читати

Допомога партнерів України системами ППО та авіацією - це справедлива відповідь на терор РФ, заявив президент України Володимир Зеленський, згадавши про ракетний удар по Полтавській області.
"Агресія Росії проти наших людей не припиняється жодного дня. Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО, авіацією. І я дякую партнерам, які нам допомагають у цьому. Це справедлива відповідь на терор росіян", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.
"Сьогодні росіяни завдали удару по Полтавщині. Є постраждалі, зокрема діти. Усім надається необхідна допомога. Я дякую всім службам, які працюють на місці. Робимо все, щоб дати більше захисту нашим людям, і щоб агресор відчув ціну за свій терор", - додав президент України.

Теги: #ппо #авіація #полтавщина #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 17.06.2024
Кількість постраждалих від ракетного удару по Полтавському району зросла до 16 людей

Кількість постраждалих від ракетного удару по Полтавському району зросла до 16 людей

19:38 17.06.2024
Зеленський про Саміт миру: Це успіх України, але темп ми збавляти не будемо, мир - це завжди шлях

Зеленський про Саміт миру: Це успіх України, але темп ми збавляти не будемо, мир - це завжди шлях

19:09 17.06.2024
Після повернення до Києва Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача

Після повернення до Києва Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача

00:42 16.06.2024
Зеленський обговорив із президентом Кенії створення хабів для українського зерна в портах Африки

Зеленський обговорив із президентом Кенії створення хабів для українського зерна в портах Африки

19:27 15.06.2024
Президентка Швейцарії: Ми добре розуміємо, що мирний процес без Росії немислимий

Президентка Швейцарії: Ми добре розуміємо, що мирний процес без Росії немислимий

19:13 15.06.2024
Президентка Швейцарії: У нас немає ілюзій, що досягнемо остаточного взаєморозуміння на цьому Саміті миру

Президентка Швейцарії: У нас немає ілюзій, що досягнемо остаточного взаєморозуміння на цьому Саміті миру

17:36 14.06.2024
Столтенберг про передання систем ППО Україні: Ми перебуваємо в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання

Столтенберг про передання систем ППО Україні: Ми перебуваємо в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання

14:46 14.06.2024
Німеччина передасть Україні ще 2 системи ППО IRIS-T і 3 HIMARS - бундесвер

Німеччина передасть Україні ще 2 системи ППО IRIS-T і 3 HIMARS - бундесвер

12:36 14.06.2024
Унаслідок нічної атаки на Хмельниччині виникла пожежа на об'єкті інфраструктури - ОВА

Унаслідок нічної атаки на Хмельниччині виникла пожежа на об'єкті інфраструктури - ОВА

08:01 14.06.2024
Силами ППО вночі збито 7 із 14 ракет і 17 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

Силами ППО вночі збито 7 із 14 ракет і 17 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих від ракетного удару по Полтавському району зросла до 16 людей

Зеленський про Саміт миру: Це успіх України, але темп ми збавляти не будемо, мир - це завжди шлях

Генштаб ЗСУ: Найбільшу активність російські війська зберігають на покровському напрямку - зафіксовано 32 спроби штурмових дій

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Полтавському району зросла до 12, серед них двоє дітей - ОВА

Україна проведе консультації щодо реструктуризації євробондів з їхніми власниками за межами спецкомітету - Мінфін

ОСТАННЄ

НАБУ повідомило про підозри у схемі заволодіння 16 млн грн на закупівлях для МВС

Капітан судна українець Салига потрапив під санкції США через постачання озброєння хуситам

Під час надзвичайних ситуацій власників генераторів через шум не штрафують - МОЗ

ЄС створює Аудиторську раду для контролю Ukraine Facility

За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст, що передбачено стратегією реінтеграції населення ДОТ - Верещук

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим протягом доби - Генштаб ЗСУ

Україна та Вірменія провели політичні консультації

Графіки погодинних відключень у вівторок діятимуть усю добу - YASNO й обленерго

Генштаб ЗСУ: Найбільшу активність російські війська зберігають на покровському напрямку - зафіксовано 32 спроби штурмових дій

Верещук: Ініціювавши Саміт миру, Україна свою домашню роботу зробила, тепер слово за світовою спільнотою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА