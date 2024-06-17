Сили оборони України за півтора місяця вразили в Криму близько 15 систем ППО ворога - Стратком ЗСУ

Центр стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних сил України оприлюднив інфографіку уражень засобів протиповітряної оборони російських окупантів у тимчасово окупованому Криму за останні два місяці.

"Загальна кількість окремо уражених систем ППО - близько 15. Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем, більше ніж 15 радіолокаційних станцій, понад десять пунктів управління", - повідомляється в телеграм-каналі Страткому.

У повідомленні наголошується, що ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів і "наближають день звільнення українського Криму".