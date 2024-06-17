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16:12 17.06.2024

НАУ реорганізують із ДУ в державне некомерційне підприємство

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НАУ реорганізують із ДУ в державне некомерційне підприємство

Наглядова рада Національного авіаційного університету (НАУ) домовилася про перетворення з держустанови (ДУ) на державне некомерційне підприємство (ДНП) для більшої свободи в управлінських і фінансових рішеннях, повідомив голова наглядової ради Петро Чернишов.

"Це теж стандартний принцип організації публічних університетів. Звісно, НАУ був і залишиться державним - ніхто не збирається його приватизувати", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, наразі наглядова рада очікує ухвалення Кабінетом Міністрів відповідної постанови про перетворення університету. В ній має бути відображено кілька головних пунктів реформи, зокрема те, що "вся влада в НАУ має перейти до наглядової ради": призначення і звільнення ректора та інших топменеджерів університету, прийняття рішень з усіх важливих фінансових питань, щодо спільних програм із хорошими іноземними університетами тощо.

"Саме так працюють університети у всіх розвинених країнах - і так само працюють і корпорації в західному світі. Все це правильно, і ми бачимо, що саме в ці університети прагнуть вступити люди з усіх країн. І ми хочемо, щоб так само працювало і в Україні", - наголосив він.

Чернишов додав, що без цих двох змін жодні серйозні зміни в університеті неможливі.

Голова наглядової ради також звернувся до віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра освіти та науки Оксена Лісового та заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького з проханням прискорити ухвалення відповідної постанови.

Крім того, Чернишов повідомив, що команда НАУ активно працює над процесом здачі майна університету в оренду, і презентував уже три такі підготовлені об'єкти: перші поверхи двох студентських бістро і перший поверх корпусу №12.

Він уточнив, що оренда можлива під кав'ярні або заклади громадського харчування, на п'ять років із можливістю пролонгації (через Фонд державного майна) за допомогою процедури аукціону. Вартість оренди - близько 200-350 грн/кв. м залежно від стану приміщення.

"І наостанок - якщо ми не реформуємо освіту - успіх якої - це майбутнє України, то в чому сенс перемоги?", - підсумував голова наглядової ради НАУ.

Як повідомлялося, 13 жовтня Кабінет Міністрів підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету. Того самого дня Міносвіти підписало наказ, який розпочав процес розділення НАУ на два вищі навчальні заклади: Державний університет "Київський авіаційний інститут" та Українську державну льотну академію (Кропивницький).

Пізніше, 31 жовтня, колишнього главу "Київстару" Петра Чернишова призначили радником на громадських засадах міністра освіти і науки Оксена Лісового з питань корпоративного управління в університетах і розвитку державного університету "Київський авіаційний інститут".

Менше ніж за два місяці Міносвіти створило і затвердило склад наглядової ради НАУ. До неї ввійшли: Петро Чернишов (радник міністра освіти і науки на громадських засадах з питань корпоративного управління в університетах та розвитку Київського авіаційного інституту, очолював бізнес Carlsberg в Україні та працював президентом Kyivstar); Ігор Кравчишин (випускник НАУ за спеціальністю "Аерокосмічні системи управління та автоматики", волонтер, підприємець, засновник інвестиційної компанії, що допомагає прогресивним українським брендам у сферах Retail і HoReCa розвивати мережі магазинів, зокрема компанії Rozetka); Роман Грищук (народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань освіти, науки та інновацій). А також Владислав Власик (випускник НАУ, з 2000 року працює на ДП "Антонов", обіймає посаду генерального конструктора); Ганна Гвоздяр (заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України); Наталя Кушнерська (керівниця українського кластеру оборонних технологій Brave1); Володимир Цой (випускник НАУ за спеціальністю "Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування", співвласник і президент групи компаній "MTI". Один із засновників Спілки українських підприємців).

Теги: #реорганізація #нау

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