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12:15 13.03.2025

Кличко анонсував реорганізацію структурних підрозділів КМДА у сфері містобудування та земельних відносин

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Кличко анонсував реорганізацію структурних підрозділів КМДА у сфері містобудування та земельних відносин

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко анонсував реорганізацію у сфері містобудування та земельних відносин, а також звернення до Ради стосовно зміни у нормативні документи.

“У сфері містобудування столиці та земельних відносин буде здійснена реорганізація. І не тільки в цих сферах. Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ. І до правомірності відведення яких виникають питання. За результатами перевірки там, де є порушення, землевідводи будуть скасовані”, - повідомив він в телеграм.

Як повідомлялось, НАБУ та САП 6 лютого провели операцію "Чисте місто" для викриття причетних столичних посадовців до корупції в земельній та бюджетній сферах міста. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

Підозру як члени організованого злочинного угрупування отримав сам Комарницький та працівники його офісу, а також заступник Кличка Петро Оленич, який курує ключові земельні департаменти столиці, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв, депутатка з цієї комісії Олена Марченко, заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта, і заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов.

Кличко 13 березня повідомив, що зі своїх посад в КМДА вже звільнені Петро Оленич та Олексій Мушта, а Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа. Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв вже написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр».

Також, за словами Кличко, також будуть звільнені директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський, директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій, директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний та заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина, які фігурують у т.зв. “плівках Комарницького”.

Кличко наголосив, що також готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому.

“Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві. Щодо останнього ми підготували звернення до парламенту. Щоб Верховна рада належно врегулювала в законі співвідношення площі земельних ділянок та об’єктів майна, розташованих на них”, - повідомив Кличко.

Також він анонсував рішення стосовно реорганізації структурних підрозділів КМДА.

Теги: #реорганізація #містобудування #кличко

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