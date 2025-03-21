Реорганізовано 10 закладів вищої освіти, а чесні вибори ректорів проведено у 35 вишах - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомляє, що на сьогодні реорганізовано 10 закладів вищої освіти, а чесні вибори ректорів проведено у 35 вишах.

"Реорганізовано 10 закладів вищої освіти: укрупнені ЗВО отримають по $1,5 млн інвестицій у межах проєкту зі Світовим банком UIHERP. Забезпечено можливість гнучкого навчання завдяки індивідуальним освітнім траєкторіям", - написав Лісовий у Facebook у звіті за результатами двох років на посаді міністра.

Також він зазначив, що за цей час оновлено менеджмент вишів, зокрема, "чесні вибори ректорів проведено у 35 закладах, ще у трьох — наглядові ради уповноважені обирати ректорів".

Міністр також нагадав, що уперше в Україні запроваджено систему грантової підтримки студентів, і уже понад 13 тисяч студентів скористалися цією програмою.