У Харкові об'єднають Водоканал і Тепломережі - рішення міськради

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Харківська міськрада на позачерговій сесії у середу ухвалила рішення щодо реорганізації КП "Харківводоканал" шляхом приєднання до КП "Харківські теплові мережі".

"Така реорганізація сприятиме комплексному використанню матеріальних ресурсів для оптимального надання комунальних послуг, дасть змогу не підвищувати тарифи упродовж дії воєнного стану та протягом певного часу після його припинення, а також забезпечить надання якісних та безперебійних комунальних послуг", - повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на обгрунтування від Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Згідно з рішенням, КП "Харківські теплові мережі" є правонаступником усього майна, прав та обов’язків КП "Харківводоканал", і після завершення процедури реорганізації воно змінить назву на КП "Харківські технологічні мережі".