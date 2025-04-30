Інтерфакс-Україна
Події
15:34 30.04.2025

У Харкові об'єднають Водоканал і Тепломережі - рішення міськради

1 хв читати
У Харкові об'єднають Водоканал і Тепломережі - рішення міськради
Фото: https://t.me/citykharkivua/70234

Харківська міськрада на позачерговій сесії у середу ухвалила рішення щодо реорганізації КП "Харківводоканал" шляхом приєднання до КП "Харківські теплові мережі".

"Така реорганізація сприятиме комплексному використанню матеріальних ресурсів для оптимального надання комунальних послуг, дасть змогу не підвищувати тарифи упродовж дії воєнного стану та протягом певного часу після його припинення, а також забезпечить надання якісних та безперебійних комунальних послуг", - повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на обгрунтування від Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Згідно з рішенням, КП "Харківські теплові мережі" є правонаступником усього майна, прав та обов’язків КП "Харківводоканал", і після завершення процедури реорганізації воно змінить назву на КП "Харківські технологічні мережі".

Теги: #реорганізація #харківводоканал #тепломережі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 21.03.2025
Реорганізовано 10 закладів вищої освіти, а чесні вибори ректорів проведено у 35 вишах - Лісовий

Реорганізовано 10 закладів вищої освіти, а чесні вибори ректорів проведено у 35 вишах - Лісовий

12:15 13.03.2025
Кличко анонсував реорганізацію структурних підрозділів КМДА у сфері містобудування та земельних відносин

Кличко анонсував реорганізацію структурних підрозділів КМДА у сфері містобудування та земельних відносин

10:17 13.03.2025
Суд призупинив реорганізацію Одеської юракадемії до завершення судових спорів

Суд призупинив реорганізацію Одеської юракадемії до завершення судових спорів

12:57 13.02.2025
Кабмін приєднав Одеську юракадемію до Одеського університету ім.Мечникова, Ківалов посаду не збереже

Кабмін приєднав Одеську юракадемію до Одеського університету ім.Мечникова, Ківалов посаду не збереже

03:43 03.02.2025
Адміністрація Трампа хоче реорганізувати USAID, але Маск заявив, що "їй час померти" - ЗМІ

Адміністрація Трампа хоче реорганізувати USAID, але Маск заявив, що "їй час померти" - ЗМІ

19:38 12.12.2024
"Укрінтеренерго" як ПОН вимагає відключити "Харківводоканал" від е/е за борги

"Укрінтеренерго" як ПОН вимагає відключити "Харківводоканал" від е/е за борги

19:53 26.11.2024
З 1 січня замість МСЕК почнуть працювати експертні комісії на базі кластерних і надкластерних лікарень

З 1 січня замість МСЕК почнуть працювати експертні комісії на базі кластерних і надкластерних лікарень

10:17 08.11.2024
Реорганізацію НАУ в Київський авіаційний інститут завершено - нардеп Грищук

Реорганізацію НАУ в Київський авіаційний інститут завершено - нардеп Грищук

15:44 03.07.2024
"Київтеплоенерго" розпочинає гідравлічні випробування мереж під мостом Патона

"Київтеплоенерго" розпочинає гідравлічні випробування мереж під мостом Патона

16:12 17.06.2024
НАУ реорганізують із ДУ в державне некомерційне підприємство

НАУ реорганізують із ДУ в державне некомерційне підприємство

ВАЖЛИВЕ

Сильний вітер очікується 1 травня на півночі та в центрі України, 2-3 травня - заморозки

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

У Києві фотограф задушив модель, обоє – громадяни РФ, що перебували в розшуку

Ворог просунувся в Торецьку та Білгородській області, в Курській без змін - DeepState

Зеленський: За ніч росіяни вдарили по Україні більш ніж 100 дронами

ОСТАННЄ

ДБР затримало дезертира, який інсценував своє "зникнення безвісти", щоб родина отримала мільйонну компенсацію

Водіям краще оминати дешеве пальне та "бочки" після введення з 1 травня бензину з 5% біоетанолу – директор А-95

Міноборони направило запит МОЗ на часткове розбронювання медиків – міністр Ляшко

СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

Кількість постраждалих у передмісті Харкова зросла до 12, з них 7 дітей – прокуратура

Нацполіція вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила користування надрами попри арешт і зупинення дозволів

Винні в катуваннях та вбивствах українців, у тому числі журналістки Рощиної, повинні понести відповідальність - Єврокомісія

Нардеп Железняк очікує на часткове підписання інвестугоди з США цього тижня

Шмигаль доручив розглянути можливість запровадження прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання

Волц: Оборона України "має бути під європейським керівництвом"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА