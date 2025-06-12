"Харківводоканал" заборгував "Харківобленерго" приблизно 2 млрд грн за розподіл е/е

Борги КП "Харківводоканал" перед оператором системи розподілу (ОСР) АТ "Харківобленерго", що входить до АТ "Українські розподільчі мережі" ("УРМ"), продовжують накопичуватися і сягнули приблизно 2 млрд грн, повідомив в.о. генерального директора оператора системи розподілу В'ячеслав Кравцов.

"Харківводоканал" так і продовжує накопичувати борги перед "Харківобленерго". Вони щомісячно збільшуються і на сьогодні складають приблизно 2 млрд грн", – сказав Кравцов інтернет-порталу "Енергореформа" в кулуарах форуму Energy Club "Енергосистема імені споживача", який проходив у Києві в четвер.

Глава "Харківобленерго" зазначив, що компанія вживає всіх необхідних заходів в правовому полі, звертається до суду про стягнення цієї заборгованості, але водоканал користується своїм процесуальним правом, назначає "недоцільні експертизи" і таким чином призупиняє процес до вирішення по суті позовних вимог.

За його інформацією, "Харківський метрополітен" та "Харківські теплові мережі", які були одними з найбільших боржників оператора, суттєво покращили розрахунки.

"По метрополітену на сьогодні поточні платежі вирівнялися, він сплачує рахунки щомісячно, боргів за розподіл е/е у нього немає. "Теплові мережі" також поточні платежі сплачують, але в них є ще борги в 0,5 млрд грн", – зазначив Кравцов.

Як повідомлялося, станом на початок жовтня 2024 року, борги комунальних підприємств Харкова перед оператором системи розподілу (ОСР) АТ "Харківобленерго", що входить до АТ "Українські розподільчі мережі" ("УРМ"), становили 2,43 млрд грн. Тоді заборгованість "Харківводоканалу" становила 1,85 млрд грн, "Харківських теплових мереж" – 563,7 млн грн. Як тоді коментував в.о. генерального директора "Харківобленерго" В'ячеслав Кравцов, проблема боргів може призвести до втрати можливості стабільного постачання електроенергії населенню та об'єктам критичної інфраструктури. Борги комунальних підприємств Харкова перед "Харківобленерго" на 1 липня 2024 року становили 1,213 млрд грн. Найбільші боржники ОСР – комунальні підприємства "Харківводоканал" і "Харківські теплові мережі".