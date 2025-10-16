"Харківобленерго" підтвердило введення обмежень для промисловості з 16:00, аварійні відключення в області скасовані

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

У Харківській області скасовані графіки аварійних відключень, повідомило АТ "Харківобленерго" у Телеграм-каналі в обідній час у четвер.

Водночас в компанії підтвердили, що з 16:00 до 24:00 будуть застосовані обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на наших офіційних ресурсах", - попередило обленерго споживачів.

Як повідомлялося, аварійні відключення електроенергії, введені зранку 16 жовтня через наслідки атак РФ по енергосистемі, на цей час скасовано в Києві, Київській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Водночас "Прикарпаттяобленерго" також повідомило своїх промислових споживачів, що в четвер, за вказівкою НЕК "Укренерго" у всіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Зранку 16 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі, ближче до 10:00, у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей було запроваджено аварійні відключення.

Окрім того, "Укренерго" зазначало, що є ймовірність введення графіків обмеження потужності для промисловості по всій Україні з 16:00 до кінця доби 16 жовтня.