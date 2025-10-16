Інтерфакс-Україна
Події
14:09 16.10.2025

"Харківобленерго" підтвердило введення обмежень для промисловості з 16:00, аварійні відключення в області скасовані

1 хв читати
"Харківобленерго" підтвердило введення обмежень для промисловості з 16:00, аварійні відключення в області скасовані
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

У Харківській області скасовані графіки аварійних відключень, повідомило АТ "Харківобленерго" у Телеграм-каналі в обідній час у четвер.

Водночас в компанії підтвердили, що з 16:00 до 24:00 будуть застосовані обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на наших офіційних ресурсах", - попередило обленерго споживачів.

Як повідомлялося, аварійні відключення електроенергії, введені зранку 16 жовтня через наслідки атак РФ по енергосистемі, на цей час скасовано в Києві, Київській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Водночас "Прикарпаттяобленерго" також повідомило своїх промислових споживачів, що в четвер, за вказівкою НЕК "Укренерго" у всіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Зранку 16 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі, ближче до 10:00, у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей було запроваджено аварійні відключення.

Окрім того, "Укренерго" зазначало, що є ймовірність введення графіків обмеження потужності для промисловості по всій Україні з 16:00 до кінця доби 16 жовтня.

Теги: #харківобленерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:37 06.10.2025
"Харківобленерго" відновило електропостачання у Лозівському та Чугуївському районах після обстрілів

"Харківобленерго" відновило електропостачання у Лозівському та Чугуївському районах після обстрілів

18:19 05.08.2025
Слідство у справі про масштабне розкрадання на закупівлі обладнання для "Харківобленерго" завершено

Слідство у справі про масштабне розкрадання на закупівлі обладнання для "Харківобленерго" завершено

11:45 05.08.2025
Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів

Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів

15:08 10.07.2025
БПЛА РФ вдарив по ремонтному авто "Харківобленерго", обійшлося без постраждалих – компанія

БПЛА РФ вдарив по ремонтному авто "Харківобленерго", обійшлося без постраждалих – компанія

14:14 01.07.2025
З 1 липня в Україні змінився стандарт напруги з 220 на 230 вольт

З 1 липня в Україні змінився стандарт напруги з 220 на 230 вольт

18:12 12.06.2025
"Харківводоканал" заборгував "Харківобленерго" приблизно 2 млрд грн за розподіл е/е

"Харківводоканал" заборгував "Харківобленерго" приблизно 2 млрд грн за розподіл е/е

20:05 09.06.2025
Міндіч, підозрюваний в організації корупційної схеми в "Харківобленерго", вийшов із СІЗО

Міндіч, підозрюваний в організації корупційної схеми в "Харківобленерго", вийшов із СІЗО

14:34 04.06.2025
Суд узяв під варту організатора схеми розкрадань на трансформаторах для "Харківобленерго" – САП

Суд узяв під варту організатора схеми розкрадань на трансформаторах для "Харківобленерго" – САП

18:55 15.04.2025
Енергетики попереджають про небезпеку пожеж у весняний період

Енергетики попереджають про небезпеку пожеж у весняний період

14:06 22.03.2025
"Харківобленерго" відновило пошкоджену електромережу в Куп'янському районі

"Харківобленерго" відновило пошкоджену електромережу в Куп'янському районі

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

Росія вночі вдарила більше ніж 300 ударними дронами та 37 ракетами – Зеленський

ОСТАННЄ

Удари Росії по енергооб’єктах України підтвердили важливість децентралізації енергосистеми – посол ЄС

Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК

Шмигаль про підсумки "Рамштайн": Партнери зробили нові внески в PURL на суму щонайменше $422 млн

Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

Менше 1% підручників залишилося доставити до шкіл

Міносвіти проводить опитування про використання освітніх технологій

РФ змінила тактику щодо енергетики й намагається повністю її знищити – глава "Укренерго"

Посадовець ДПСЗ за $36 тис. обіцяв посприяти виключенню військовозобов’язаного з обліку

В Україні в найближчу добу без опадів, у суботу помірні дощі

Ігор Коваль приступив до виконання обов'язків мера Одеси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА