Суд узяв під варту організатора схеми розкрадань на трансформаторах для "Харківобленерго" – САП

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене з прокурором САП, щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному в організації схеми масштабних розкрадань на закупівлях для "Харківобленерго".

"Слідча суддя ВАКС... застосувала до особи, підозрюваної в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго", запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави", - повідомляє САП у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 3 червня було затримано підозрюваного в організації схеми із заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ "Харківобленерго" під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів. Затримання відбулося, коли фігурант намагався залишити територію України.

За даними розслідування, у 2021 році в.о. генерального директора АТ "Харківобленерго" у змові з особою, що здійснювала контроль за низкою комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання, створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства, з метою систематичного заволодіння коштами підприємства в особливо великому розмірі.

Організатор схеми тримав під особистим контролем здійснення закупівель енергетичного обладнання в "Харківобленерго" та вживав заходів щодо поширення свого впливу на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

Зокрема, впродовж квітня – вересня 2021 року керівник АТ "Харківобленерго" забезпечив обрання двох "потрібних"" компаній переможцями закупівель послуг із постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за вартістю, завищеною на 132,5 млн грн.

Керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач, діючи в інтересах майбутніх переможців, забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель.

Часткове виконання цих договорів протягом 2021–2022 років завдало АТ "Харківобленерго" збитків на 12,5 млн грн.

Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.

Наразі у цій справі повідомлено про підозру 8 особам.