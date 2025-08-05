Слідство у справі про масштабне розкрадання на закупівлі обладнання для "Харківобленерго" завершено

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили слідство у справі за підозрою 8 учасників організованої групи у масштабних розкраданнях в АТ "Харківобленерго".

"Оборудку викрили рік тому. Тоді про підозру повідомили 5 особам. Згодом коло підозрюваних розширили. А вже у червні 2025 року про підозру повідомили організатору схеми", - повідомляє НАБУ

За даними слідства, у 2021 році організатор схеми взяв під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в АТ "Харківобленерго" та вживав заходів щодо поширення свого впливу на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

Тогочасний керівник АТ "Харківобленерго" виконував вказівки організатора схеми та забезпечив укладення контрактів про закупівлю трансформаторів та лічильників за завищеними подекуди у кілька разів цінами з компаніями, підконтрольними організатору. Реалізації схеми сприяла низка інших керівників структурних підрозділів АТ "Харківобленерго", співробітник Харківської ТПП та приватний оцінювач.

У такий спосіб учасники організованої групи планували заволодіти у 2021-2022 роках коштами АТ "Харківобленерго" на суму понад 132 млн грн. Отримані внаслідок вчинення злочину кошти учасники групи відмивали із залученням мережі фіктивних компаній та переводили у готівку, яку розподіляли між собою.