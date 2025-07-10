БПЛА РФ вдарив по ремонтному авто "Харківобленерго", обійшлося без постраждалих – компанія

БПЛА РФ вдарив по авто бригади Куп'янського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" під час відновлення ними пошкодженої повітряної лінії, обійшлося без постраждалих, повідомив оператор системи розподілу (ОСР, обленерго).

"Бригада Куп'янського району електричних мереж "Харківобленерго" виїхала на відновлення повітряної лінії, пошкодженої внаслідок бойових дій. Прозвучав сигнал тривоги, енергетики перейшли в укриття, після чого ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль. Дрон влучив у кабіну авто", – описав ситуацію ОСР у своєму Facebook у четвер.

На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, вказується у дописі.

При цьому енергетики назвали удар російських агресорів підступним, адже було очевидно, що автівка належить саме цивільному підприємству.