Інтерфакс-Україна
Події
18:55 15.04.2025

Енергетики попереджають про небезпеку пожеж у весняний період

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Енергетики попереджають про небезпеку пожеж у весняний період

 Попри сувору заборону випалювання сухої трави та очерету до служби порятунку "101" постійно надходять повідомлення про займання сухостоїв, повідомило АТ "Харківобленерго".

Зазначається, що у весняний період під час встановлення сухої та теплої погоди кількість вказаних повідомлень у регіоні зростає щодня.

"Частина пожеж трапляється через бойові дії, обстріли, але також і через легковажність громадян, які попри чисельні застереження в ЗМІ продовжують наводити лад на своїх земельних ділянках та прилеглих територіях шляхом випалювання сухостою", - констатує компанія.

Вона підкреслила, що окрім небезпеки для здоров'я та життя людей, птахів та тварин, спалювання трави та сміття загрожує житловим будинкам, господарським спорудам, парканам тощо. Також пожежі в екосистемах можуть пошкодити лінії електропередачі та призвести до аварійних відключень.

"Служба пожежної безпеки та цивільного захисту "Харківобленерго" закликає жителів Харкова та районів області не експериментувати із займистими речовинами у пожежонебезпечний сухий період! Не будьте байдужими, якщо помітили дим, тління або слабке горіння!", - звернулися в обленерго до громадян.

В компанії наголосили, що особливо не варто випалювати очерет, суху траву та стерню в суху вітряну погоду.

Теги: #харківобленерго #пожежі

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