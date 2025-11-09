Інтерфакс-Україна
Події
08:32 09.11.2025

Ворог знову атакував Одещину, виникли пожежі та руйнування

1 хв читати
Ворог знову атакував Одещину, виникли пожежі та руйнування

Російські війська у ніч на неділю знову атакували цивільну інфраструктуру Одещини, внаслідок чого виникли пожежі та руйнування, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру Одещини. Інформація про постраждалих не надходила", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння.

Унаслідок атаки зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

 

Теги: #атака_бпла_рф #одеська_область #пожежі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:37 08.11.2025
У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

09:21 08.11.2025
У Дніпрі ще двоє людей не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки

У Дніпрі ще двоє людей не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки

14:50 07.11.2025
У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

08:22 07.11.2025
Ворог укотре атакував енергоінфраструктуру Одещини

Ворог укотре атакував енергоінфраструктуру Одещини

08:18 07.11.2025
Нічні атаки ворожих БпЛА спровокували масштабні пожежі в Чугуєві

Нічні атаки ворожих БпЛА спровокували масштабні пожежі в Чугуєві

08:55 04.11.2025
РФ ударила та серйозно пошкодила енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області

РФ ударила та серйозно пошкодила енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області

08:43 04.11.2025
Ворог атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

Ворог атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

07:55 04.11.2025
У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинула жінка, постраждали діти та дорослі

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинула жінка, постраждали діти та дорослі

09:19 03.11.2025
Енергетична інфраструктура в Миколаївській області пошкоджена внаслідок атаки російських ударних дронів

Енергетична інфраструктура в Миколаївській області пошкоджена внаслідок атаки російських ударних дронів

09:09 02.11.2025
ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в неділю обмежуватиме електрику всю добу в більшості регіонів

Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

Відновлено оформлення громадян та транспорту на кордоні України – Держмитслужба

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 13 осіб, у місті оголосили два дні жалоби

Харківське метро поновило перевезення пасажирів

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

9 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

У поліції показали кадри перших хвилин після нічної атаки РФ по Дніпру

У Києві 40% вчителів на перервах спілкуються не українською - Офіс мовного омбудсмена

У Києві відкрили пам’ятний знак Десантно-штурмовим військам

Байден звинуватив Трампа у руйнуванні не тільки Білого дому, а й демократії в США

До ЗАЕС вперше за півроку підключили резервне електроживлення - Гроссі

У Костянтинівці ворожий дрон атакував авто гуманітарної місії з іноземними журналістами, обійшлося без постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА