Ворог знову атакував Одещину, виникли пожежі та руйнування

Російські війська у ніч на неділю знову атакували цивільну інфраструктуру Одещини, внаслідок чого виникли пожежі та руйнування, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру Одещини. Інформація про постраждалих не надходила", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння.

Унаслідок атаки зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.