Пожежі у Києві спричинені російською атакою в ніч на 25 жовтня ліквідовано - ДСНС

Ліквідація пожеж у двох районах Києва, спричинених російською атакою в ніч на 25 жовтня, завершена, повідомила ДСНС України у Телеграм в суботу.

"Київ: станом на 23:30 пожежі у Деснянському та Дарницькому районах столиці, спричинені російським ударом, повністю ліквідовано. Рятувальники продовжують працювати на місцях — розбирають завали та проливають конструкції, щоб запобігти повторному загорянню", - сказано у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

