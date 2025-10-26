Інтерфакс-Україна
Події
00:19 26.10.2025

Пожежі у Києві спричинені російською атакою в ніч на 25 жовтня ліквідовано - ДСНС

1 хв читати

Ліквідація пожеж у двох районах Києва, спричинених російською атакою в ніч на 25 жовтня, завершена, повідомила ДСНС України у Телеграм в суботу.

"Київ: станом на 23:30 пожежі у Деснянському та Дарницькому районах столиці, спричинені російським ударом, повністю ліквідовано. Рятувальники продовжують працювати на місцях — розбирають завали та проливають конструкції, щоб запобігти повторному загорянню", - сказано у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/51934

Теги: #київ #ліквідація #атака #пожежі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:56 25.10.2025
Одне з підприємств Чернігова уражено внаслідок атаки російських БпЛА - МВА

Одне з підприємств Чернігова уражено внаслідок атаки російських БпЛА - МВА

16:01 25.10.2025
Росіяни знову атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, всіх гірників вивели на поверхню

Росіяни знову атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, всіх гірників вивели на поверхню

13:24 25.10.2025
У Києві уже 13 постраждалих, для гасіння пожежі у Деснянському районі залучено 2 гелікоптери

У Києві уже 13 постраждалих, для гасіння пожежі у Деснянському районі залучено 2 гелікоптери

12:01 25.10.2025
Число постраждалих у Києві через ракетний удар збільшилось до 12 людей – мер

Число постраждалих у Києві через ракетний удар збільшилось до 12 людей – мер

11:31 25.10.2025
Атаки зазнав ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ - підстанція "Балашовська"

Атаки зазнав ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ - підстанція "Балашовська"

11:20 25.10.2025
У Києві один із постраждалих помер в лікарні: число загиблих збільшилось до двох людей

У Києві один із постраждалих помер в лікарні: число загиблих збільшилось до двох людей

10:46 25.10.2025
У Києві триває ліквідація наслідків ракетного удару РФ

У Києві триває ліквідація наслідків ракетного удару РФ

10:04 25.10.2025
У Деснянському районі Києва загинула людина через російську атаку

У Деснянському районі Києва загинула людина через російську атаку

09:15 25.10.2025
Одна людина загинула в Києві через ворожу атаку

Одна людина загинула в Києві через ворожу атаку

08:48 25.10.2025
Ворог атакував Херсонщину, троє загиблих і 29 людей постраждали, з них троє дітей

Ворог атакував Херсонщину, троє загиблих і 29 людей постраждали, з них троє дітей

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Опалювальний сезон може розпочатись найближчими днями, зі зниженням температури - Міненерго

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

Молдова знизила тариф на транзит газу до України на 50 відсотків

Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Роботизований пожежний комплекс, броньовані евакомобілі й позашляховики передано в Херсон за проєктом "Офіцер-рятувальник громади" - Клименко

П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

Окупанти вдарили по Харкову дронами, інформація уточнюється – мер

Чергова партія комплексів ПДТР "Ай-Петрі" надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

Ворог просунувся в трьох областях – DeepState

УЧХ та ДСНС України провели спільні навчання на Рівненщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА