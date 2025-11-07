Нічні атаки ворожих БпЛА спровокували масштабні пожежі в Чугуєві

Фото: https://t.me/dsns_telegram

У ніч проти п'ятниці ЗС РФ атакували Чугуїв (Харківська обл.) ударними БпЛА.

"Внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу. Полум’я охопило близько 2000 кв. м, але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню", - повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці та комунальні служби. За попередньою інформацією, без постраждалих.