ДСНС: П’ятеро людей постраждали в Одесі через атаку БПЛА, виникла пожежа на об’єкті енергетики

Фото: https://t.me/dsns_telegram

П'ятеро одеситів постраждали через нічну атаку ворожих безпілотників, виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю, повідомляє Держслужба з НС.

"Одеса: вночі місто пережило чергову атаку безпілотниками. Внаслідок ударів постраждало п’ятеро людей", - сказано в телеграмі вранці четверга.

У ДСНС зазначили, що також виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі.

"В окремих квартирах через ударну хвилю опинилися заблокованими дві людини, яких рятувальники спільно з поліцейськими деблокували та передали медикам", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пожежу вдалося швидко ліквідувати, попри повторний сигнал повітряної тривоги.

На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 33 людям, серед яких шестеро дітей.

Для мешканців будинків організовано Пункти незламності від ДСНС, Червоного хреста та міської влади.