07:20 04.12.2025

ДСНС: П’ятеро людей постраждали в Одесі через атаку БПЛА, виникла пожежа на об’єкті енергетики

ДСНС: П'ятеро людей постраждали в Одесі через атаку БПЛА, виникла пожежа на об'єкті енергетики
П'ятеро одеситів постраждали через нічну атаку ворожих безпілотників, виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю, повідомляє Держслужба з НС.

"Одеса: вночі місто пережило чергову атаку безпілотниками. Внаслідок ударів постраждало п’ятеро людей", - сказано в телеграмі вранці четверга.

У ДСНС зазначили, що також виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі.

"В окремих квартирах через ударну хвилю опинилися заблокованими дві людини, яких рятувальники спільно з поліцейськими деблокували та передали медикам", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пожежу вдалося швидко ліквідувати, попри повторний сигнал повітряної тривоги.

На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 33 людям, серед яких шестеро дітей.

Для мешканців будинків організовано Пункти незламності від ДСНС, Червоного хреста та міської влади.

 

Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

Зеленський очікує доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL

Україна готує нові зустрічі у США - Зеленський

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Кабмін дозволив зарахування педстажу українським педагогам, які навчають за кордоном у верифікованих суботніх школах

Окупанти за добу втратили 1 140 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

Прокудін: У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона

4 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

На трасі М-11 Львів–Шегині сталася ДТП із травмованими

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

Умєров зустрінеться з перемовниками Трампа в четвер у Маямі - ЗМІ

Австралія виділяє Україні 95 млн австралійських доларів військової допомоги

Ворог втратив 78 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

