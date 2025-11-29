Інтерфакс-Україна
12:48 29.11.2025

Всі пожежі, які виникли в Києві внаслідок російського обстрілу, ліквідовані – Клименко

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS

В Києві завершилася ліквідація всіх пожеж, які виникли внаслідок російського обстрілу вночі в суботу, 29 листопада, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Станом на зараз у Києві загинули 2 людини. Травмовано понад 30 осіб. Фахівці ДСНС врятували близько 40 людей. На Київщині загинула 1 людина, більше десяти - поранено. Там зареєстровано понад 30 пошкоджених внаслідок обстрілу локацій в Обухівському, Фастівському, Бучанському, Броварському районах. Зафіксовані також пошкодження об’єктів енергетики. Є аварійні вимкнення електропостачання в населених пунктах", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі в столиці та області розгорнуті мобільні Пункти Незламності. ДСНС працює безперервно: задіяні всі необхідні сили та техніка.

"Слідчі та криміналісти поліції документують воєнні злочини росії. Поліцейські патрулі проводять поквартирні й подворові обходи, допомагають людям на місцях. Поліція змушена обмежувати доступ до пошкоджених будинків - це питання безпеки. Щойно рятувальники визначать приміщення безпечними, мешканців допустять забрати речі", - додав міністр.

