Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів

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Фахівці "Харківобленерго" відновлюють електропостачання у Лозовій (Харківська обл), де внаслідок масованої атаки ворожих безпілотників в ніч проти вівторка було знеструмлено майже 80% споживачів.

"Фахівці обленерго одразу розпочали працювати над відновленням електропостачання: це оперативні переключення, уведення тимчасових схем живлення, тощо. В першу чергу було виконано завдання із заживлення критичної інфраструктури міста. Поступово підключаємо і побутових споживачів. Наразі без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, але робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам", - цитує пресслужба начальника Лозівського РЕМ Олексія Зубашева.

Як повідомлялося, у ніч проти вівторка ЗС РФ атакували Лозову 33 БпЛА. 1 людина загинула, ще 10, серед яких двоє дітей, постраждали.