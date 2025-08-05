Інтерфакс-Україна
Події
11:45 05.08.2025

Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів

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Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів
Фото: https://t.me/s/kharkivenergy

Фахівці "Харківобленерго" відновлюють електропостачання у Лозовій (Харківська обл), де внаслідок масованої атаки ворожих безпілотників в ніч проти вівторка було знеструмлено майже 80% споживачів.

"Фахівці обленерго одразу розпочали працювати над відновленням електропостачання: це оперативні переключення, уведення тимчасових схем живлення, тощо. В першу чергу було виконано завдання із заживлення критичної інфраструктури міста. Поступово підключаємо і побутових споживачів. Наразі без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, але робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам", - цитує пресслужба начальника Лозівського РЕМ Олексія Зубашева.

Як повідомлялося, у ніч проти вівторка ЗС РФ атакували Лозову 33 БпЛА. 1 людина загинула, ще 10, серед яких двоє дітей, постраждали.

Теги: #електропостачання #лозова #відновлення #харківобленерго

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