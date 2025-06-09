Інтерфакс-Україна
Події
20:05 09.06.2025

Міндіч, підозрюваний в організації корупційної схеми в "Харківобленерго", вийшов із СІЗО

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Міндіч, підозрюваний в організації корупційної схеми в "Харківобленерго", вийшов із СІЗО

Леонід Міндіч, якого підозрюють в організації корупційної схеми в "Харківобленерго", вийшов із СІЗО після внесення застави у 8 млн. грн., повідомив журналіст Олег Новіков.

"За Леоніда Міндіча внесли 8 млн грн застави. Він вийшов з-під варти і на нього поклали наступні обов'язки: прибувати за першою вимогою; не залишати межі Києва та Київської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет", - написав він у телеграмі у понеділок.

НАБУ і САП вважають його організатора схеми із заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ "Харківобленерго" під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.

Міндіча затримали 2 червня під час спроби виїхати з України. Він фігурує у справі ексголови правління АТ "Харківобленерго" Костянтина Логвиненка, якого затримали торік. За даними НАБУ, Міндіч у 2021 році взяв під контроль процес закупівель енергетичного обладнання у "Харківобленерго" та намагався поширити вплив на інші державні компанії. Згідно з матеріалами справи, керівник "Харківобленерго" погодився сприяти укладенню контрактів із компаніями, підконтрольними організатору, за значно завищеними цінами.

У ЗМІ Леоніда Міндіча називають родичем Тимура Міндіча — співвласника студії "Квартал 95". Нині у справі оголошено підозри 8 особам.

 

Теги: #міндіч #харківобленерго

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