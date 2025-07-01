Інтерфакс-Україна
Економіка
14:14 01.07.2025

З 1 липня в Україні змінився стандарт напруги з 220 на 230 вольт

1 хв читати
З 1 липня в Україні змінився стандарт напруги з 220 на 230 вольт

З 1 липня 2025 року в Україні офіційно змінився стандарт напруги в електромережах з 220 на 230 вольт, повідомило АТ "Харківобленерго" у вівторок.

"Це означає, що номінальна напруга в розетках тепер становить 230 В, а допустимі відхилення становлять від 207 В до 253 В. Зміни відбулися з метою приведення української електромережі до загальноєвропейського стандарту", - зазначили в обленерго.

У компанії пояснили, що більшість з електроприладів, які імпортуються в Україну, уже передбачені для роботи в рівнях напруги від 200 до 240-250 вольт.

"Якщо у будинку встановлені автомати захисту від сплесків напруги, то їх необхідно переналаштувати", - попередили в "Харківобленерго".

Зміна стандартів напруги не вплине на споживання електроенергії, запевнили у компанії.

"Нарахування здійснюються за фактично спожиту електроенергію, тобто кількість кіловат на годину, яку зафіксував лічильник. Це залежить не від напруги в мережі, а від потужності ваших електроприладів", - наголосили в обленерго.

Як повідомлялося з посиланням на енергетичний регулятор НКРЕКП, з 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема — перехід на номінальну напругу 230/400 В.

 

Теги: #енергетика #харківобленерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:50 21.06.2025
РФ вчергове атакувала об'єкти енергетики на Полтавщині, зафіксовані уламки на відкритих територіях та постраждалий

РФ вчергове атакувала об'єкти енергетики на Полтавщині, зафіксовані уламки на відкритих територіях та постраждалий

12:27 20.06.2025
Глава Міненерго не допускає припинення фінансування енергетики донорами після змін статуту "Укренерго"

Глава Міненерго не допускає припинення фінансування енергетики донорами після змін статуту "Укренерго"

12:06 17.06.2025
Зареєстровано зміни до Статуту "Укренерго" – Міненерго

Зареєстровано зміни до Статуту "Укренерго" – Міненерго

14:35 16.06.2025
Укргазбанк видав кредит Запоріжжю на 300 млн грн для енергопроєктів

Укргазбанк видав кредит Запоріжжю на 300 млн грн для енергопроєктів

19:27 12.06.2025
Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

18:12 12.06.2025
"Харківводоканал" заборгував "Харківобленерго" приблизно 2 млрд грн за розподіл е/е

"Харківводоканал" заборгував "Харківобленерго" приблизно 2 млрд грн за розподіл е/е

18:39 10.06.2025
Фонд декарбонізації профінансував уже 36 проєктів з енергоефективності та розвитку ВДЕ

Фонд декарбонізації профінансував уже 36 проєктів з енергоефективності та розвитку ВДЕ

14:37 10.06.2025
Турецька Onur Group планує до 2030 р. інвестувати $450 млн у спорудження 690 МВт нової генерації в Україні

Турецька Onur Group планує до 2030 р. інвестувати $450 млн у спорудження 690 МВт нової генерації в Україні

20:05 09.06.2025
Міндіч, підозрюваний в організації корупційної схеми в "Харківобленерго", вийшов із СІЗО

Міндіч, підозрюваний в організації корупційної схеми в "Харківобленерго", вийшов із СІЗО

14:34 04.06.2025
Суд узяв під варту організатора схеми розкрадань на трансформаторах для "Харківобленерго" – САП

Суд узяв під варту організатора схеми розкрадань на трансформаторах для "Харківобленерго" – САП

ВАЖЛИВЕ

Світовий банк мобілізував понад $77 млрд для допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення - Шмигаль

Зростання ВВП за затягування війни уповільниться 2026 р. до 2,4%, оборона потребуватиме ще 775 млрд грн – Бюджетна декларація

Зеленський доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу

Уряд не планує різких змін у податковій політиці на час дії воєнного стану - Шмигаль

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

ОСТАННЄ

У порту "Південний" в тестовому режимі запрацювало Єдине морське вікно

Світовий банк мобілізував понад $77 млрд для допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення - Шмигаль

"Укрнафта" з початку року оновила 163 одиниці спецтехніки

Укладання угод на імпорт газу кінцевим споживачам неминуче активізується через його дефіцит – комерційний директор "Д.ТРЕЙДІНГ"

Малювати сценарії апокаліпсису для енергосистеми на літо безвідповідально – комерційний директор Д.ТРЕЙДІНГ

"Д.ТРЕЙДІНГ" у своєму портфелі має 600 МВт розподіленої генерації – комерційний директор

Видобуток критичних матеріалів, нафти, газу та інфраструктура визначені пріоритетними напрямками для Американсько-українського інвестфонду

DIM вікрив продажі в комплексі The One

Бюджетна декларація допускає зростання мінімальної зарплати до 10 тис. грн в 2028р.

Бюджетна декларація на 2026-2028рр передбачає за базовим сценарієм поступове скорочення видатків держбюджету на безпеку і оборону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА