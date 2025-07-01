З 1 липня в Україні змінився стандарт напруги з 220 на 230 вольт

З 1 липня 2025 року в Україні офіційно змінився стандарт напруги в електромережах з 220 на 230 вольт, повідомило АТ "Харківобленерго" у вівторок.

"Це означає, що номінальна напруга в розетках тепер становить 230 В, а допустимі відхилення становлять від 207 В до 253 В. Зміни відбулися з метою приведення української електромережі до загальноєвропейського стандарту", - зазначили в обленерго.

У компанії пояснили, що більшість з електроприладів, які імпортуються в Україну, уже передбачені для роботи в рівнях напруги від 200 до 240-250 вольт.

"Якщо у будинку встановлені автомати захисту від сплесків напруги, то їх необхідно переналаштувати", - попередили в "Харківобленерго".

Зміна стандартів напруги не вплине на споживання електроенергії, запевнили у компанії.

"Нарахування здійснюються за фактично спожиту електроенергію, тобто кількість кіловат на годину, яку зафіксував лічильник. Це залежить не від напруги в мережі, а від потужності ваших електроприладів", - наголосили в обленерго.

Як повідомлялося з посиланням на енергетичний регулятор НКРЕКП, з 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема — перехід на номінальну напругу 230/400 В.