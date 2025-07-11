Держдеп США розпочав скорочення штату

Держдепартамент США в рамках реорганізації оголосив у п'ятницю про звільнення більш ніж 1,3 тис. співробітників, повідомляє Associated Press (AP).

Повідомлення про звільнення надіслали 1107 держслужбовцям і 246 дипломатичним працівникам, які виконують завдання на території США. Останніх відправлять у неоплачувану відпустку на 120 днів, після чого вони офіційно втратять роботу. Для більшості держслужбовців період такої відпустки становитиме 60 днів.

AP зазначає, що про плани реорганізації держдеп повідомляв конгрес США ще в травні 2025 року. Процес, згідно з листом відомства до американського парламенту, торкнеться понад 300 управлінь і відділів, які, на думку держдепу, "дублюють інші структури або мають неясний функціонал".

У листі також ідеться про те, що, "на думку (держсекретаря США Марко, - "ІФ-У") Рубіо, ефективна сучасна дипломатія вимагає оптимізації роздутої бюрократії".

Аналогічну позицію Рубіо висловив напередодні.

"Це не результат спроб позбутися людей. Але якщо управління закривається, необхідність у посадах відпадає. Зрозумійте, що виключають не людей, а позиції", - заявив Рубіо.

Незважаючи на запевнення Рубіо, рішення про реорганізацію викликало критику. Так, на думку Американської академії дипломатії, майбутні скорочення в держдепі "серйозно послаблять можливість уряду реагувати на проблеми складного і неоднозначного сучасного світу, розуміти і пояснювати їх".