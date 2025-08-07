Інтерфакс-Україна
Події
00:52 07.08.2025

Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним за умови що позиції України, її європейських партнерів та РФ вдасться зблизити. Про це Рубіо сказав в інтерв’ю телеканалу Fox Business.

"Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці і на що будуть готові українці. Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє - Путін і Зеленський", - сказав держсекретар США в ефірі Fox Business.

Також Рубіо зазначив, що ключовими можуть стати територіальні питання та що на певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню.

Джерело: https://x.com/i/status/1953200583583924239

Теги: #заява #сша #держдеп

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