Держдеп США схвалив можливий продаж Україні систем підтримки Patriot на $179,1 млн

Державний департамент США ухвалив рішення про можливий іноземний військовий продаж уряду України щодо підтримки системи протиповітряної оборони Patriot та пов’язаного обладнання на орієнтовну суму 179,1 млн доларів США, зазначено на сайті Агентства оборонного співробітництва та безпеки США (DSCA).

У рамках потенційного продажу Україна зможе придбати засекречені та відкриті запасні частини, технічне обслуговування, модифікації систем та комплектів, програмне забезпечення, випробувальне і комунікаційне обладнання, послуги з інтеграції, навчання, інженерну та логістичну підтримку, а також інші пов’язані елементи логістики та підтримки програми.

Агентство з оборонного співробітництва (DSCA) здійснило необхідну сертифікацію та повідомило Конгрес.

"Цей запропонований продаж підтримуватиме зовнішню політику та національні інтереси США, покращуючи безпеку партнерської країни, яка сприяє політичній стабільності та економічному розвитку в Європі", – йдеться в повідомленні.

У DSCA наголосили, що продаж дозволить Україні "покращити здатність протистояти нинішнім та майбутнім загрозам, надавши можливість для самозахисту та виконання регіональних безпекових завдань із більш надійними засобами протиповітряної оборони".

Основними підрядниками в рамках угоди стануть корпорації RTX (Арлінгтон, Вірджинія) та Lockheed Martin (Бетесда, Меріленд). У DSCA зазначили, що будь-які компенсаційні угоди будуть визначені під час переговорів між покупцем та підрядником.

Реалізація потенційного продажу передбачає залучення приблизно п’яти представників уряду США та п’ятнадцяти представників підрядників для підтримки навчання та періодичних зустрічей у Командуванні США в Європі.

У DSCA підкреслили, що продаж не матиме негативного впливу на оборонну готовність США і не змінить основний військовий баланс у регіоні.

