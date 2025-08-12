Рубіо обговорив з Лавровим підготовку до саміту на Алясці

Державний секретар США Марко Рубіо обговорив з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим підготовку до саміту на Алясці, сторони підтвердили відданість успішному його проведенню, повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс.

"Секретар Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо підготовки до майбутнього саміту між президентом Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним", - наводиться фрагмент брифінгу в соцмережі Х Держдепу.

За словами Брюс, обидві сторони підтвердили свою відданість успішному проведенню заходу.

Джерело: https://x.com/StateDept/status/1955363496880718273