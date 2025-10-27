Інтерфакс-Україна
00:17 27.10.2025

Держдеп США не погодився з оцінкою ЦРУ щодо готовності Путіна до переговорів про мир в Україні – ЗМІ

Внутрішня розвідувальна служба Держдепартаменту США (Бюро розвідки та досліджень – INR) висловила сумніви щодо готовності Володимира Путіна до переговорів про припинення війни в Україні, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на кілька чинних і колишніх посадовців.

Аналітики INR висловили протилежну думку більш оптимістичним оцінкам Центрального розвідувального управління (ЦРУ) щодо можливості переговорів із Кремлем. Розбіжності були відображені у щоденній доповіді президента США (President’s Daily Brief) перед запланованою зустріччю президента Дональда Трампа з Путіним у серпні в Анкориджі, штат Аляска.

"Ми не бачили, щоб [Путін] мав стимул домовлятися про припинення війни", — заявив колишній директор напряму "Росія — Євразія" у Бюро Джон Вільямс.

Джерело : https://www.wsj.com/politics/national-security/putin-ukraine-peace-state-department-c9ed6cef?mod=hp_lead_pos4

