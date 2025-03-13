Суд призупинив реорганізацію Одеської юракадемії до завершення судових спорів

Київський окружний адміністративний суд призупинив реорганізацію Національного університету "Одеська юридична академія" до завершення судових спорів.

У кінці лютого декан Криворізького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" Віталій Залужний звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Кабінету міністрів України і Міністерства освіти і науки України з вимогами визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду №111 від 12 лютого "Про реорганізацію Національного університету "Одеська юридична академія" і наказ Міносвіти №213 від 13 лютого про реорганізацію вишу. Підготовче засідання по цій справі призначене на 2 квітня.

Крім того, від представника позивача надійшла заява про забезпечення позову, у якій він просить суд вжити заходи шляхом заборони Кабміну, Міносвіти і Комісії з реорганізації вчиняти дії згідно вищезгаданих документів до моменту набрання законної сили рішення у справі за адміністративним позовом.

За результатами розгляду Київський окружний адмінсуд задовольнив частково заяву про забезпечення позову.

Зокрема, суд зупинив дію наказу Міносвіти про реорганізацію, а також заборонив Комісії з реорганізації здійснення вивільнення працівників Одеської юридичної академії та її відокремлених структурних підрозділів до моменту набрання законної сили рішення у справі за адміністративним позовом.

Як повідомлялося, 12 лютого Кабінет міністрів приєднав Національний університет "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. В Міносвіти і науки повідомили, що права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів. Президентом Національного університету "Одеська юридична академія" є Сергій Ківалов, ректором – Олег Тодощак.

В свою чергу, в Одеській юридичній академії вважають незаконним рішення уряду про реорганізацію вишу, і просять керівництво країни сприяти у його скасуванні.