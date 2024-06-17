Українські військові вперше захопили ворожий "танк-черепаху" і взяли в полон російських танкістів

Військовослужбовці 22 окремої механізованої бригади захопили на краматорському напрямку в районі Кліщіївки російський "танк-черепаху", а також узяли в полон його екіпаж.

Як повідомляє офіційний телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", це перший відомий такий випадок.

"Завдяки підрозділу безпілотних систем було виявлено ворожий танк у районі села Кліщіївка. Застосувавши БпАК по танку було здійснено скиди. Уражений танк і дезорієнтований екіпаж противника, намагаючись утекти, втратив будь-яку можливість віднайти вірний напрямок для повернення до своїх позицій. Завдяки артилерії бригади танк було зупинено на одному з рубежів, і вже піхотинці з механізованого батальйону взяли в полон екіпаж разом із танком", - ідеться в повідомленні.

Військові зазначають, що під час переговорів з екіпажем механік-водій сховався всередині разом із гранатою і намагався підірвати танк, проте українські піхотинці "знайшли вагомі аргументи для переконання, що краще жити, ніж померти".