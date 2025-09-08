Інтерфакс-Україна
Події
17:42 08.09.2025

Харківські поліцейські передали ЗСУ два трофейні танки

1 хв читати

Слідчі відділу спеціальної поліції та співробітники Служби безпеки України виявили та вилучили два справних російських танки Т-72 та Т-72 Б3-М під час виконання службових завдань на Бахмутському напрямку (Донецька обл.), згодом трофейну техніку передали одній з бойових бригад ЗСУ, повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Бойову техніку було задокументовано у рамках кримінального провадження та арештовано як речові докази. Її вартість складає 23 млн грн.", - йдеться у повідомленні Нацполіції в Харківській області.

Повідомляється, що надалі правоохоронці, за сприяння Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, передали трофейну бронетехніку на потреби однієї із бойових бригад ЗСУ.

Теги: #зсу #трофей #поліція #танк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 06.09.2025
Максим з позивним "Замок" - командир взводу безпілотних комплексів історія звичайної людини

Максим з позивним "Замок" - командир взводу безпілотних комплексів історія звичайної людини

18:23 03.09.2025
В Києві чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів – ТЦК та СП

В Києві чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів – ТЦК та СП

19:59 02.09.2025
Після завершення експертиз на базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій

Після завершення експертиз на базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій

10:46 31.08.2025
На Миколаївщині перекинувся рейсовий мікроавтобус: троє загиблих, інші пасажири в лікарні – поліція

На Миколаївщині перекинувся рейсовий мікроавтобус: троє загиблих, інші пасажири в лікарні – поліція

10:00 28.08.2025
Полк, що бачить далі: як українські дрони змінюють правила гри

Полк, що бачить далі: як українські дрони змінюють правила гри

15:57 27.08.2025
Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

06:58 26.08.2025
МЗС: Світовий конгрес українців зібрав понад $75 млн допомоги для ЗСУ

МЗС: Світовий конгрес українців зібрав понад $75 млн допомоги для ЗСУ

17:32 25.08.2025
Темпи просування окупантів суттєво скоротилися, але вони обходять Куп'янськ з заходу - DeepState

Темпи просування окупантів суттєво скоротилися, але вони обходять Куп'янськ з заходу - DeepState

05:54 25.08.2025
Київщина: семирічний хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батькової рушниці

Київщина: семирічний хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батькової рушниці

22:07 24.08.2025
На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який з ножем напав на людей, рятувальників і правоохоронців

На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який з ножем напав на людей, рятувальників і правоохоронців

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ОСТАННЄ

"Ремонт і виробництво" планує у 2026р. закрити потребу "Укрзалізниця" у рейкових накладках - керівник напряму

УЧХ попереджає про появу фейку щодо грошових виплат

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

Польські активісти Greenpeace занурилися до Nord Stream із закликом не відновлювати його та розвивати ВДЕ в Європі

Від ракетного обстрілу в Києві постраждала деякі кондитерські

Буданов відвідав поранених розвідників, вручив воїнам нагороди

МЗС про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути терпимим

Держпродспоживслужба у І пів.-2025 виписала понад 2 млн грн штрафів за порушення антитютюнового законодавства

Зеленський нагородив військових з нагоди Дня воєнної розвідки

Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА