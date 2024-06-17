Унаслідок ДТП з українцями в Румунії чотирьох людей, з яких двоє дітей, доправили до лікарні - МЗС України

У Констанці (Румунія) в ніч на 17 червня потрапив у ДТП автобус із 57 громадянами України, серед яких було 42 дитини; 15 осіб отримали медичну допомогу на місці, чотирьох людей госпіталізували, йдеться в коментарі консульської представниці Вікторії Ші.

"За інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій Румунії, аварія сталася на залізничному переїзді в місцевості Торі-Верде-Міхай Вітязу, повіт Констанца, о 03:30 ночі. Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою. 15 осіб отримали медичну допомогу на місці. Чотирьох осіб, з яких двоє дітей, госпіталізували в лікарню", - ідеться в коментарі.

Зазначено, що 49 осіб не потребували госпіталізації і були розміщені в спортивному залі міста Невода та забезпечені всім необхідним.

Посольство України в Румунії негайно після ДТП перебувало в постійному зв'язку з румунським міністерством надзвичайних ситуацій, поліцією та лікарями. Українські консули та румунські рятувальники надали всю необхідну допомогу.

"Станом на зараз усі постраждалі після медичного огляду та допомоги були доставлені в спортзал міста Невода, де всі разом дочекалися іншого автобуса та продовжили поїздку. Ми вдячні румунським службам порятунку за співпрацю та оперативне реагування та бажаємо групі українців безпечної подальшої подорожі", - наголосила консульська представниця.