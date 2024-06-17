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12:45 17.06.2024

УКРАЇНА ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЄВРОБОНДІВ З ЇХ УТРИМУВАЧАМИ ЗА МЕЖАМИ СПЕЦКОМІТЕТУ - МІНФІН

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УКРАЇНА ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЄВРОБОНДІВ З ЇХ УТРИМУВАЧАМИ ЗА МЕЖАМИ СПЕЦКОМІТЕТУ - МІНФІН

УКРАЇНА ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЄВРОБОНДІВ З ЇХ УТРИМУВАЧАМИ ЗА МЕЖАМИ СПЕЦКОМІТЕТУ - МІНФІН

Теги: #консультації #мінфін

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