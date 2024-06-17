УКРАЇНА ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЄВРОБОНДІВ З ЇХ УТРИМУВАЧАМИ ЗА МЕЖАМИ СПЕЦКОМІТЕТУ - МІНФІН
УКРАЇНА ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЄВРОБОНДІВ З ЇХ УТРИМУВАЧАМИ ЗА МЕЖАМИ СПЕЦКОМІТЕТУ - МІНФІН
УКРАЇНА ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЄВРОБОНДІВ З ЇХ УТРИМУВАЧАМИ ЗА МЕЖАМИ СПЕЦКОМІТЕТУ - МІНФІН
Україна проведе консультації щодо реструктуризації євробондів з їхніми власниками за межами спецкомітету - Мінфін
Президент Швейцарії вважає за можливе присутність Путіна на подальших конференціях щодо миру в Україні без його арешту у зв'язку з ордером МКС
Представники країн БРІКС можуть долучитися до роботи над пунктами Формули миру, винесеними на Саміт миру, - Амерд
Окупанти втратили в неділю на покровському напрямку 321 особу вбитими і пораненими, 175 на харківському - Генштаб ЗСУ
Україна вже відправила Чорноморським гуманітарним коридором 850 суден із 52 млн тонн зерна і вантажів - посол США
Командування військ РФ докладає зусиль для розширення бойових дій і недопущення переходу ЗСУ до наступу - Сирський
МЗС Швейцарії ще не знає, чи братиме участь у можливому китайсько-бразильському "мирному саміті" щодо України
"Укренерго" пом'якшило графіки відключень е/е на понеділок - найжорсткішими вони будуть тільки у вечірній пік
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