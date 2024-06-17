МЗС Швейцарії ще не знає, чи братиме участь у можливому китайсько-бразильському "мирному саміті" щодо України

Швейцарія схвалює будь-яку ініціативу, спрямовану на досягнення миру в Україні, але поки що не знає, чи братиме участь у потенційній конференції Китаю і Бразилії, не вивчивши деталей, заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"І тепер, якщо китайці та бразильці розпочнуть інший мирний шлях, нам, звісно, буде цікаво, що вони роблять. Чи будемо ми брати участь у такій конференції? Це залежить від обставин. Неможливо відповісти на це запитання, не вивчивши більше елементів, про які йдеться. Але ми не маємо нічого проти таких інших мирних шляхів", - сказав Кассіс на пресконференції після Саміту миру в Швейцарії.

Він зазначив, що будь-який мирний процес і будь-яка дискусія про мир, про готовність до миру у війні в Україні вітається.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд також окремо наголосила, що будь-яка ініціатива на користь миру вітається, "але один момент дуже важливий - ця ініціатива має бути заснована на міжнародному праві та Статуті ООН".